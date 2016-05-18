Etihad übernimmt weiteren A380

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad Airways konnte am 13. Mai 2016 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den achten Airbus A380 übernehmen.

Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi hat bei Airbus insgesamt zehn A380 fest in Auftrag gegeben. Bei dem achten A380 für Etihad handelt es sich um die Produktionsnummer MSN 199, die Maschine ist in den Emiraten auf die Kennung A6-APH zugelassen. Der A380 startete in Hamburg Finkenwerder am Freitagmorgen in Richtung Abu Dhabi.

Den siebten A380 mit der Baunummer MSN 198 und der Immatrikulation A6-APG hat Etihad Airways am 13. April 2016 übernommen.

Die Airbus A380 von Etihad Airways sind für 498 Fluggäste ausgelegt und verfügen über vier verschiedene Buchungsklassen. Neben zwei VIP-Gästen in der Drei-Zimmer Kabine The Residence by Etihad finden neun Gäste in den innovativen First Class Apartments Platz. In den neuen Business Class Studios können 70 Passagiere befördert werden, und die Economy Klasse bietet Raum für 417 Gäste.