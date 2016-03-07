Etihad übernimmt sechsten Airbus A380

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Etihad Airways konnte am 5. März 2016 im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder den sechsten Airbus A380 übernehmen.

Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi hat bei Airbus insgesamt zehn A380 fest in Auftrag gegeben. Bei dem sechsten A380 für Etihad handelt es sich um die Produktionsnummer MSN 195, die Maschine ist in den Emiraten auf die Kennung A6-APF zugelassen. Der A380 startete in Hamburg Finkenwerder am Samstagmittag in Richtung Abu Dhabi.

Die Airbus A380 von Etihad Airways sind für 498 Fluggäste ausgelegt und verfüen über vier verschiedene Buchungsklassen. Neben zwei VIP-Gästen in der Drei-Zimmer Kabine The Residence by Etihad finden neun Gäste in den innovativen First Class Apartments Platz. In den neuen Business Class Studios können 70 Passagiere befördert werden, und die Economy Klasse bietet Raum für 417 Gäste.