Ethiopian tätigt Großbestellung bei Boeing

Boeing und Ethiopian haben eine Bestellung über zwanzig Boeing 737 MAX 8 bekannt gemacht.

Diese Bestellung war im Auftragsbuch von Boeing bereits ohne Nennung des Kunden aufgeführt. Den Wert dieser zwanzig Boeing 737 MAX 8 beziffert der US-amerikanische Flugzeugbauer nach den aktuellen Listenpreisen auf 2,1 Milliarden US Dollar. In den Großauftrag hat Ethiopian Airlines auch noch fünfzehn Optionen eingehandelt. Für Boeing handelt es sich dabei mengenmäßig um die größte Einzelbestellung eines Auftraggebers aus Afrika. Bei der Boeing 737 MAX Familie handelt es sich um das neuste Boeing 737 Modell. Neben vielen aerodynamischen Detailverbesserungen erhält die überarbeitete Boeing 737 modernste LEAP-1B Triebwerke von CFM International und neu entwickelte Advanced Technology Winglets. Messungen im Windkanal und entsprechende Datenanalysen haben ergeben, dass die Boeing 737 MAX beim Treibstoffverbrauch vierzehn Prozent effizienter sein wird als die modernsten Boeing 737 Modelle von heute. Boeing hat die 737 MAX Familie im Sommer 2011 offiziell lanciert, mittlerweile liegen bereits rund 2.400 Bestellungen für die Boeing 737 MAX vor. Die Boeing 737 MAX wird voraussichtlich ab 2017 am Markt verfügbar sein.