Ethiopian meldet Bergung aller Opfer

Ethiopian Airlines hat gestern bekannt gegeben, dass die Körper aller 90 Personen, die beim Crash über Libanon ums Leben gekommen waren, geborgen werden konnten.

Die Boeing 737-800 der Airline war am 25. Januar 2010 nur wenige Minuten nach dem Start in Beirut mit Zieldestination Addis Ababa abgestürzt. In einem Statement sagte die Airline, alle Opfer seien geborgen und identifiziert. Sie sollen nun für die Rückführung in ihre Heimatländer vorbereitet werden. Zu den Gründen für den Absturz wollte sich Ethiopian Airline noch nicht äussern, da noch immer einige wichtige Fakten und Informationen fehlten. Gemäss Berichten der Libanesische Armee sei das Flugzeug noch in der Luft auseinandergebrochen, bevor es brennend ins Meer stürzte. Die achtjährige Boeing 737-800 war am 25. Dezember 2009 letztmals gecheckt worden und wies keine technischen Probleme aus.