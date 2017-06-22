Ethiopian kauft zwei Boeing 777 Frachter

Boeing 777F (Foto: Boeing Concept)

Ethiopian Airlines hat am zweiten Tag der Paris Air Show bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer eine Kaufabsichtserklärung für zwei Boeing 777 Vollfrachter unterzeichnet.

Boeing und Ethiopian Airlines haben am Dienstag eine Kaufverpflichtung für zwei Boeing 777 Frachtflugzeuge bekanntgegeben. Die beiden Vollfrachter kosten nach den aktuellen Listenpreisen 651,4 Millionen US-Dollar. Die Bestellung wird sobald sie finalisiert ist auf der Boeing Orders & Deliveries Website verbucht werden.

Ethiopian Airlines hat außerdem eine Bestellung für zehn weitere Boeing 737 MAX 8 Flugzeuge verkündet. Hierfür löst Ethiopian Airlines Optionen aus einer Bestellung vom September 2014 ein. Ethiopian hat inzwischen 30 Boeing 737 MAX fest in Auftrag gegeben.