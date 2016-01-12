Ethiopian kauft weitere Q400

Ethiopian Q400 (Foto: Bombardier)

Ethiopian Airlines hat bei Bombardier zwei weitere Q400 NextGen Turbopropeller Verkehrsflugzeugen bestellt.

Der Auftragswert wurde durch Bombardier auf 63 Millionen US Dollar beziffert. Mit diesem Folgeauftrag erhöht Ethiopian ihren Q400 Bestand auf neunzehn Maschinen. Ethiopian ist in Afrika der grösste Q400 Betreiber.

Bei dem Bombardier Q400 handelt es sich um ein modernes Verkehrsflugzeug mit Turbopropeller Antrieb. Die Q400 ist eine Weiterentwicklung der bewährten Dash 8. Die Q400 ist seit dem Jahre 2009 auf dem Markt und kann bis zu 86 Passagiere aufnehmen. Unter den Kurzstreckenverkehrsflugzeugen kann sich die Q400 am Markt zu den wirtschaftlichsten zählen.