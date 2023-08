Ethiopian hält an Boeing 787 Dreamliner Bestellung fest

Ethiopian Airlines beabsichtigt alle zehn bestellten Boeing 787 Dreamliner planmässig zu übernehmen.

Ethiopian Airlines befindet sich auf einem kontinuierlichen Wachstumspfad und will auch in den nächsten Jahren mit durchschnittlich zwanzig Prozent wachsen. Geschäftsführer Girma Wake liess am Rande des IATA Jahrestreffen in Kuala Lumpur verlauten, dass er alle seine bestellten Dreamliner übernehmen wird. Ethiopian wird die erste ihrer zehn Boeing 787 Maschinen Mitte 2010 erhalten, die restlichen neun Flugzeuge werden bis Ende 2013 ausgeliefert sein. Damit das Wachstum weitergeführt werden kann, überlegt sich die Geschäftsleitung den Kauf weiterer Langstreckenflugzeuge, die ab 2014 zur Flotte stossen könnten. Offen liess er, ob die Maschinen von Boeing oder Airbus kommen werden, er wird die Preise beider Anbieter gut vergleichen, bevor neue Kaufverträge unterzeichnet würden.