Ethiopian fliegt mit Dreamliner nach Frankfurt

Seit dem 28. Oktober bedient Ethiopian Airlines die Strecke von Addis Abeba nach Frankfurt mit einer Boeing 787.

Ab dem 9. November 2012 will Ethiopian die Strecke täglich mit dem Dreamliner bedienen, ursprünglich beabsichtigte die Fluggesellschaft aus Äthiopien die Boeing 787 erst ab dem Sommer 2013 täglich nach Frankfurt zu fliegen. Ethiopian Airlines betreibt bereits drei Dreamliner, die vierte Maschine dieses Typs wird noch im November zur Flotte stossen. Frankfurt ist nach Washington D.C. das zweite Dreamliner Ziel von Ethiopian Airlines.