Ethiopian bestellt weitere Boeing 777-Frachter

Boeing 777F Ethiopian Airlines (Foto: Boeing)

Boeing freut sich über einen weiteren Auftrag für ihre Boeing 777 Frachter. Ethiopian Airlines bestellte zwei Boeing 777F und acht Boeing 777-8F.

Ethiopian ist der größte Betreiber von Boeing Großraumfrachtflugzeugen in Afrika, die Fluggesellschaft aus Äthiopien hat am 20. September 2012 den ersten Boeing 777F Vollfrachter übernommen und wurde damit der erste Betreiber dieses Musters in Afrika. Nun hat sich die Fluggesellschaft auch dazu entschieden, als erster Kunde in Afrika, die Boeing 777-8F zu beschaffen. Mit dem Kauf von acht dieser neuen Riesenfrachter will Ethiopian ihre Position im internationalen Luftfrachtmarkt ausbauen.