Ethiopian Airlines übernimmt siebten Dreamliner

Am 20. Mai 2014 konnte Ethiopian Airlines ihren siebten Dreamliner übernehmen, die Maschine wurde auf den Namen Walia Ibex getauft.

In diesem Jahr kann Äthiopiens Fluggesellschaft noch drei weitere Boeing 787 Dreamliner übernehmen. Ethiopian Airlines konnte ihre erste Boeing 787 im August 2012 in Empfang nehmen und war nach All Nippon Airways und Japan Airlines die dritte Fluggesellschaft die den Dreamliner einflotten konnte. Zum Einsatz kommt der Dreamliner von Ethiopian Airlines auf Strecken innerhalb Afrikas, nach Brasilien, Europa, USA, Kanada sowie China. Mit einem Durchschnittsalter von sieben Jahren hat Ethiopian Airlines eine der jüngsten Flotten in Afrika.