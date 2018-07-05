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Ethiopian übernimmt erste Boeing 737 MAX

05.07.2018 PS
Ethiopian Boeing 737 MAX 8
Ethiopian Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Boeing hat am 2. Juli die Übergabe der ersten Boeing 737 MAX 8 an Ethiopian Airlines bekanntgegeben.

Ethiopian hat im Sommer 2014 bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer für 2,1 Milliarden US Dollar zwanzig Boeing 737 MAX 8 bestellt, nun konnte die Fluggesellschaft aus Äthiopien ihre erste Maschine aus dieser Bestellung übernehmen. Ethiopian hat ihre Boeing 737 MAX 8 für 160 Passagiere ausgelegt und wird die 737 MAX Flugzeuge auf dem ganzen Kurz- und Mittelstreckennetz einsetzen.

Bei der Boeing 737 MAX Familie handelt es sich um das modernste Boeing 737 Modell. Neben vielen aerodynamischen Detailverbesserungen hat die überarbeitete Boeing 737 modernste LEAP-1B Triebwerke von CFM International und neu entwickelte Advanced Technology Winglets erhalten.

Boeing hat die 737 MAX Familie im Sommer 2011 offiziell und bereits mehr als 4.500 verkauft.

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