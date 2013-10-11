Ethiad Airways und Air Baltic kooperieren

Ethiad Airways kooperiert (Codeshare) mit der lettischen Airline Air Baltic. Ab dem 16. Dezember 2013 können Passagiere viermal pro Woche direkt zwischen Riga und Abu Dhabi reisen.

Nach der Freigabe durch die Behörden wird die neue Verbindung viermal pro Woche mit einem Airbus A319 angeboten. Mit 14 Sitzplätzen in der Business Class und 102 Sitzplätzen in der Economy Class ermöglicht Air Baltic eine optimale Anbindung zu den Drehkreuzen beider Fluggesellschaften in Abu Dhabi und Riga, die durch einen untereinander aufgeteilten Flugplan sichergestellt ist.

Der neue Flugplan zwischen Abu Dhabi (AUH) und Riga (RIX)