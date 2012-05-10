Estonian will weitere Embraer Jets

Estonian Air hat die Anmietung von zwei weiteren Embraer Verkehrsflugzeugen bekannt gegeben.

Die Fluggesellschaft aus Estland hat bei General Electric Capital Aviation Services (GECAS) einen Mietvertrag für zwei fabrikneue Embraer 190 Jets unterzeichnet. Die Maschinen sollen bereits im ersten Quartal 2013 zur Flotte von Estonian stossen. Die Airline mietet bereits vier Embraer 170 von Finnair und möchte in Zukunft bis zu 12 E-Jets von Embraer betreiben. Die Airline befindet sich bereits in Verhandlungen mit dem brasilianischen Flugzeugproduzenten und verschiedenen Flugzeugleasinggesellschaften für weitere sechs Embraer Jets.