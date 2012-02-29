Estonian kauft Embraer Jets

Estonian Air hat bei Embraer einen Kaufvertrag für drei Embraer E175 und einen Embraer E190 E-Jet unterzeichnet.



Mit dieser Wahl wird Estlands Fluggesellschaft auf eine reine Embraer Flotte wechseln. Neben diesem Festauftrag wird die Gesellschaft vier weitere E170 und vier E190 am Markt einmieten. Der erste E170 Jet wird in den nächsten Tagen von Finnair übernommen. Die ersten fabrikneuen Jets werden ab dem zweiten Semester 2014 erwartet. Estonian Air hat ihren Hauptsitz auf dem Flughafen von Tallin und unterhält eine Flotte bestehend aus einer Boeing 737, zwei Saab 340 und drei CRJ900, welche über die nächsten Jahre durch die Maschinen von Embraer abgelöst werden. Estonian wird alle ihre E-Jets für eine Klasse auslegen, in der E170 finden 76 Passagiere Platz, die E175 wird für 88 Fluggäste ausgelegt und die E190 für 112.