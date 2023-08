Estonian Air meldet Passagierzahlen

Im Oktober 2011 flogen mit der Airline aus Estland 65.230 Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Oktober 2010 einem Plus von 32 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres frequentierten 583.155 Fluggäste die estnische Fluggesellschaft, dies entspricht verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode einer Zunahme von achtzehn Prozent. In den Monaten zwischen Januar und Oktober bot Estonian Air 9.838 Flüge an, dies entspricht einem Wachstum von 13,3 Prozent. Im Oktober konnten 99,4 Prozent der Flüge regulär abgewickelt werden, während die Pünktlichkeit bei 89,2 Prozent lag.