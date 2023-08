Estonian Air meldet Passagierzahlen

Im Oktober flogen mit der Airline aus Estland 69.215 Fluggäste, dies entspricht einem Minus von 8,7 Prozent gegenüber dem Oktober 2007.

Im regulären Linienverkehr konnte Estonian Air im Berichtsmonat Oktober um 2,3 Prozentpunkte zulegen, die Airline verlor Passagiere im saisonal stark schwankenden Charter Verkehr. In den ersten 10 Monaten des laufenden Jahres frequentierten 660.288 Fluggäste die estnische Fluggesellschaft, das kommt einem Anstieg von vier Prozent gleich. In den Monaten zwischen Januar und Oktober bot Estonian Air 10.601 Flüge an, dies entspricht einer Ausweitung von 27,6 Prozent.