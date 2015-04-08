Estonian Air fliegt von Estland nach Wien

Bombardier CRJ900 Estonian Air (Foto: Estonian)

Die estnische Fluglinie Estonian Air verbindet ab sofort Wien mit Tallinn, der Hauptstadt Estlands.

Im Rahmen eines Pressegesprächs anlässlich des heutigen Erstfluges wurde die neue Verbindung gemeinsam mit Indrek Randveer, CCO Estonian Air, Tarmo Mutso, Direktor des Estonian Tourist Board, Eve-Külli Kala, Botschafterin der Republik Estland in Österreich sowie Mag. Belina Neumann, Leiterin Aviation Marketing der Flughafen Wien AG, eröffnet.

Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag startet jeweils ein Bombardier CRJ 900 um 7.00 Uhr in Tallinn und landet um 8.20 Uhr in Wien. Der Rückflug startet um 9.20 Uhr in Wien und landet um 12.35 Uhr in Tallinn.

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