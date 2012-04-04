Estonian übernimmt weiteren Embraer Jet

Die nationale Fluggesellschaft Estlands hat anfangs April die Übernahme ihres vierten Embraer E170 Verkehrsjet bekannt gegeben.

Die Maschine mit der Immatrikulation ES-AED wird von Finnair eingemietet. Estonian Air möchte nach eigenen Aussagen in naher Zukunft bis zu zwölf Embraer E-Jets einsetzen und damit ihr Streckennetz weiter stärken. Drei E170 und eine E190 hat die Airline bei Embraer fest in Auftrag gegeben und vier E-Jets werden von Finnair eingemietet. Estonian Air hat ihren Hauptsitz auf dem Flughafen Tallin und unterhält neben den vier Embraer 170 eine Flotte bestehend aus einer Boeing 737, zwei Saab 340 und drei CRJ900, welche über die nächsten Jahre durch Embraer Jets abgelöst werden sollen. Estonian wird alle ihre E-Jets für eine Klasse auslegen, in der E170 finden 76 Passagiere Platz, die E175 wird für 88 Fluggäste ausgelegt und die E190 für 112.



