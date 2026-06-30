Es geht weniger Fluggepäck verloren

Flughafen Frankfurt Abflughalle (Foto: SITA)

Trotz steigender Passagierzahlen hat die Luftfahrtbranche im Jahr 2025 ihre größten Fortschritte seit der Pandemie erzielt: Die Zahl falsch abgefertigter Gepäckstücke sank um 23 %.

Laut dem SITA Baggage IT Insights Report 2026 ist dies ein deutlicher Beleg dafür, dass Investitionen in die digitale Transformation Wirkung zeigen. Der jährliche Branchenbericht ist in diesem Jahr bereits zum 20. Mal erschienen.

Falsch abgefertigtes Gepäck verursacht Kosten in Milliardenhöhe

Trotz deutlicher Fortschritte bei der Gepäckabfertigung kosten fehlgeleitete Gepäckstücke die Branche nach wie vor jährlich 6,3 Milliarden US-Dollar. Das entspricht durchschnittlich etwa 260 US-Dollar pro Gepäckstück. Bei einem durchschnittlichen Nettogewinn von lediglich acht US-Dollar pro Passagier kann bereits ein falsch abgefertigtes Gepäckstück den Gewinn von mehr als 30 gebuchten Sitzplätzen zunichte machen; fünf den Gewinn eines gesamten Fluges.

Während das weltweite Passagieraufkommen steigt, stößt die Luftverkehrsinfrastruktur zunehmend an ihre Grenzen. Allein im Jahr 2025 reisten weltweit fünf Milliarden Passagiere. Dennoch wurden immer noch 24 Millionen Gepäckstücke falsch abgefertigt. Langfristig zeigt sich ein deutlicher Fortschritt: Seit 2007 ist die Zahl falsch abgefertigter Gepäckstücke um fast 75 Prozent gesunken.

Laut dem Bericht von SITA macht verspätetes Gepäck rund 70 % der Gesamtkosten aus, wobei der Großteil auf betriebliche Kosten für die Wiederbeschaffung, Umleitung und Zustellung entfällt. Bei verlorenem oder beschädigtem Gepäck entfallen bis zu 70 % der Kosten auf Entschädigungszahlungen. Umsteigeverbindungen bleiben mit 39 % der Fälle im Jahr 2025 der Hauptgrund für Gepäckfehler – ein Rückgang gegenüber 41 % im Vorjahr.

Digitale Vernetzung verbessert Gepäckmanagement

Was sich im Jahr 2025 geändert hat, war nicht nur Technologie, sondern eine Veränderung in der Art und Weise, wie Systeme miteinander verbunden sind: Datenaustausch in Echtzeit, KI-gesteuerte Routenplanung, biometrische Gepäckabgabe und vernetzte Passagiergeräte. Drei von vier Fluggesellschaften planen, in den nächsten zwei Jahren in KI zu investieren. Die Hälfte plant, den Passagieren Gepäckinformationen in Echtzeit bereitzustellen. Die branchenweite Gepäckverfolgung gemäß der IATA-Resolution 753 hat nun die 50-Prozent-Marke überschritten, wobei die vollständige Umsetzung für 2027 angestrebt wird. Der nächste Meilenstein steht bereits in den Startlöchern: Gepäck zu Hause etikettieren, Gepäck im Auto lassen und Gepäck, das nicht im selben Flugzeug wie der Passagier transportiert werden muss.

„Die Gepäckabfertigung wandelt sich von einem logistischen Problem zu einer digitalen Dienstleistung“, so Nicole Hogg, Portfolio Director Baggage bei SITA. „Fluggäste erwarten, jederzeit zu wissen, wo sich ihr Gepäckstück befindet, und sind zunehmend bereit, uns bei der Nachverfolgung zu unterstützen. In der nächsten Phase geht es darum, die bereits vorhandene Technologie bei jedem Transfer, bei jedem Abfertiger sowie an jedem Flughafen einzusetzen, um eine bessere Transparenz zu schaffen und jeden Schritt der Reise miteinander zu verknüpfen. So gewinnt die Branche das Vertrauen, das Passagiere heute erwarten.“

David Lavorel, CEO von SITA: „Flughäfen stoßen von Jahr zu Jahr immer weiter an ihre physischen Grenzen. Daten, KI und vorausschauende Betriebsabläufe ermöglichen es uns, mehr aus den vorhandenen Flughafenkapazitäten herauszuholen – beim Check-in, bei der Sicherheitskontrolle, am Gate und in den Gepäckhallen. Das Beispiel Gepäck zeigt, dass das Konzept funktioniert. Lösungen wie ‚Total Airport Management‘ verfolgen denselben Ansatz über den gesamten Betrieb hinweg, sodass Flughäfen das Wachstum auffangen können, ohne ihre Fläche zu vergrößern.“

Ergebnisse aus der Praxis belegen, dass dieses Konzept funktioniert. Die Integration von Apples „Find My“ in SITA WorldTracer® reduzierte im ersten Jahr den Anteil dauerhaft verlorener Gepäckstücke um 90 % und verkürzte die Zeit bis zur Rückgabe verspäteter Gepäckstücke um 26 %. SITA hat kürzlich auch die Funktion „Find Hub“ von Google zur Standortfreigabe von Gegenständen in WorldTracer® integriert. Thai Airways hat mithilfe von SITAs „Auto Reflight“ eine Aufgabe, die zuvor drei Minuten dauerte, an neun Flughäfen auf eine Sekunde pro Gepäckstück verkürzt.

Über SITA

Als technologischer Motor der Luftfahrtindustrie gestaltet SITA das Reisen per Flugzeug sicherer, einfacher und nachhaltiger. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig. Rund 2.500 Kunden setzen an über 1.000 Flughäfen und in rund 19.600 Flugzeugen auf die Technologie von SITA. Das Unternehmen unterstützt über 70 Regierungen dabei, sichere Grenzen und reibungsloses Reisen zu vereinen. SITA verwaltet 45-50 % des branchenweiten Datenaustauschs und sorgt damit für ein hochkomplexes, globales, zuverlässiges Netzwerk.

SITA verändert sich dynamisch: Von fortschrittlichem Self-Service und Betriebssteuerung über Flughafendesign bis hin zu digitalen Grenzen gestaltet das Unternehmen die nächste Reisegeneration – unterstützt durch Akquisitionen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Darüber hinaus expandiert SITA mit Initiativen wie SmartSea in die Bereiche der Kreuzfahrt, der Bahn und des urbanen Luftverkehrs. Im Rahmen seiner ambitionierten Klimastrategie reduziert SITA jährlich die Emissionen um 4,2 % und strebt bis 2050 eine Netto-Null-Quote an. Die wissenschaftlich basierten Ziele sind vom SBTi validiert. Das Portfolio hilft Kunden zudem, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.