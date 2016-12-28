Erstmals über 16 Millionen Passagiere in Hamburg

Flughfane Hamburg 16 feiert 16 millionsten Passagier (Foto: Flughafen Hamburg)

Am Hamburg Airport konnte am 27. Dezember 2016 der 16-millionste Fluggast begrüßt werden.

Die Marke von 16 Millionen Passagieren wurde damit erstmals in der 105-jährigen Geschichte des Hamburger Flughafens überschritten. Bei dem 16-millionsten Passagier handelt es sich um Julia Erkes-Barialai aus Hamburg, die mit ihrem Mann Roshan und den Töchtern Lina (4 Jahre) und Frida (2 Jahre) mit easyJet nach Neapel reiste. Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport, und Alexandra Stöpfer, Stationsleiterin von easyJet am Hamburg Airport, empfingen den Jubiläumsgast heute Nachmittag beim Check-in am Flughafen.

Michael Eggenschwiler freut sich über den Anstieg von rund 3,3 Prozent bei den Passagierzahlen im Jahr 2016: „Dieses positive Ergebnis konnten wir nur durch die partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften erreichen. Die Passagierzahlen zeigen, dass das Mobilitätsbedürfnis in Hamburg und ganz Norddeutschland weiter wächst. Durch die stabile Entwicklung der Verkehrszahlen bleibt Hamburg Airport Wachstumsmotor und wichtiger Arbeitgeber für Hamburg und die Metropolregion.“

Passagierzahlen steigen konstant

Im Jahr 2014 wurde am Hamburger Flughafen erstmals die Marke von 14 Millionen Passagieren überschritten, während 2015 zum ersten Mal der 15-millionste Fluggast begrüßt werden konnte. Bis Ende 2016 wird laut Hochrechnungen ein Passagieraufkommen von ca. 16,12 Millionen Passagieren am Hamburger Flughafen prognostiziert. Im Vergleich zu 2015 verzeichnet Hamburg Airport damit ein Passagierwachstum von rund 3,3 Prozent. Am 14. Oktober 2016 zählte Hamburg Airport mit rund 65.000 Passagieren so viele Fluggäste an einem Tag wie noch nie seit Bestehens des Flughafens.

Flugbewegungen unter dem Niveau von 2008

Mit rund 160.500 liegt die prognostizierte Anzahl an Flugbewegungen in 2016 unter dem Niveau von 2008. Der Einsatz von größeren, moderneren und effizienteren Maschinen am Hamburger Flughafen sowie eine verbesserte Auslastung der Flugzeuge sorgen weiterhin für eine Entkopplung von Passagierzahlen und Flugbewegungen.

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