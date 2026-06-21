Erstflug von China Eastern aus Shanghai in Zürich gelandet

Erstflug China Eastern Airbus A350 in Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, um 7:49 Uhr Lokalzeit, ist erstmals ein Flugzeug der Fluggesellschaft China Eastern am Flughafen Zürich gelandet.

Mit der Aufnahme der Verbindung nach Shanghai erweitert sich das Angebot an Direktflügen zwischen der Schweiz und China. China Eastern fliegt die Strecke zwischen Zürich und Shanghai dreimal wöchentlich jeweils dienstags, donnerstags und sonntags. Der Abflug in Zürich erfolgt um 14.05 Uhr, die Ankunft in Shanghai am Folgetag um 06.40 Uhr. In der Gegenrichtung startet der Flug um 01.55 Uhr in Shanghai und erreicht Zürich um 07.55 Uhr.

Shanghai ist derzeit die einzige Destination auf dem chinesischen Festland, die ab Zürich direkt angeflogen wird. Shanghai zählt zu den wichtigsten Industrie- und Handelszentren Chinas. Die Metropole verbindet moderne Stadtentwicklung mit historischen Quartieren und zieht sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende an. Neben China Eastern bedient auch Swiss International Air Lines die Strecke. Die neue Verbindung stärkt die Anbindung der Schweiz an einen der bedeutendsten Wirtschaftsräume Asiens zusätzlich.

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