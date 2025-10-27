Erstflüge bei Discover Airlines

Discover Airlines Airbus A330

Der Ferienflieger Discover Airlines feiert die Erstflüge von Frankfurt auf die Seychellen und ab München nach Punta Cana.

Discover Airlines hatte am vergangenen Sonntag gleich doppelt Grund zur Freude: Die beiden nahezu ausgebuchten Erstflüge 4Y156 von Frankfurt auf die Seychellen und 4Y4 von München nach Punta Cana hoben pünktlich ab. Während der Münchener Flug um 12:45 Uhr in Richtung Karibik startete, nahm der Frankfurter um 21:45 Uhr Kurs auf die Inseln im Indischen Ozean. Nach der Landung wurden Gäste und Crews der beiden Flüge herzlich empfangen.

Mit den Seychellen nimmt Discover Airlines ein ganz neues Ziel in den Flugplan auf und stockt das geringe Angebot an Direktverbindungen aus Deutschland auf. Aufgrund der hohen Nachfrage wird die ursprünglich nur für die Wintersaison (Oktober bis April) geplante Verbindung von nun an ganzjährig angeboten. Die Flüge starten jeweils dienstags und sonntags ab Frankfurt.

Karibik-Angebot so groß wie noch nie – jetzt auch ab München

Punta Cana liegt in der Dominikanischen Republik, die insbesondere während der Wintermonate zu den beliebtesten Ferienzielen bei Urlaubern aus Deutschland zählt. Von Oktober bis Ende April verbindet Discover Airlines München immer mittwochs und sonntags mit der Karibik. Während der Winterferien gibt es zudem eine zusätzliche Verbindung immer montags.

Bereits seit Sommer 2021 fliegt Discover Airlines von Frankfurt aus in die Dominikanische Republik. Mit der neuen zusätzlichen Verbindung ab Deutschlands zweitgrößten Flughafen baut Discover Airlines ihre Präsenz in der Karibik weiter aus und bietet nun bis zu acht wöchentliche Flüge in die Region an.

Alle Flüge können über discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 30 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.