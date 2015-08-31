Erstes PurePower Triebwerk an Irkut ausgeliefert

MC-21 (Foto: Irkut Corporation)

Pratt & Whitney hat die Erstauslieferung eines PW1400G-JM an die russische Irkut Corporation bekanntgegeben.

Das PW1400G-JM ist für das neue russische Verkehrsflugzeug MC-21 bestimmt und wurde von Florida nach Irkutsk geliefert. Laut Pratt & Whitney wurde das neue Triebwerk im Werk West Palm Beach ausgiebig getestet, bevor es nach Russland geliefert wurde. Bei dem PW1400G-JM handelt es sich um einen Getriebefan aus der PurePower Familie, der für das MC-21 Verkehrsflugzeug optimiert wurde. Die Zulassung des Triebwerks wird noch in diesem Jahr erwartet.