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Erstes A320neo Triebwerk übergeben

27.05.2014 BGRO
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Pratt & Whitney hat Mitte Mai die ersten beiden PW1100G-JM Triebwerke an Airbus übergeben, diese werden beim ersten Airbus A320neo Prototypen angebaut.

Bei dem PW1100G-JM Triebwerk handelt es sich um einen hocheffizienten Antrieb mit einem Geared Turbofan. Die ersten Pure Power Triebwerke befinden sich bereits bei der CSeries in der Flugerprobung. Bei der Airbus A320neo Familie geht es ebenfalls vorwärts, das erste Flugzeug der New Engine Option Generation soll noch in diesem Jahr abheben. Das Zulassungsprogramm wird mit acht Testflugzeugen bestritten und das erste Kundenflugzeug soll bereits im Oktober 2015 ausgeliefert werden.
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