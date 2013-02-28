Erster Superjet 100 in Indonesien eingetroffen

Die indonesische Fluggesellschaft Sky Aviation konnte am Mittwoch, den 27. Februar 2013, in Indonesien ihren ersten Superjet 100 in Empfang nehmen.

Die Maschine ist gestern auf dem Flughafen Halim Perdanakusuma International Airport in Jakarta eingetroffen. Die indonesische Fluggesellschaft hat ihren ersten Superjet 100 bereits am 29. Dezember 2012 in Uljanowsk formell übernommen. Der erste Superjet 100 von Sky Aviation hat die Produktionsnummer MSN 95022. Sky Aviation hat bei Sukhoi insgesamt 12 Superjet 100 in Auftrag gegeben.