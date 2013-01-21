Erster Superjet 100 für Lao Central fertig

Der erste Superjet 100 für Lao Central Airlines wurde kürzlich bei Sukhoi im Werk Ulianovsk mit dem Endanstrich fertig gestellt.

Die aus Laos stammende Fluggesellschaft Lao Central Airlines wird nach Sky Aviation der zweite Betreiber des Superjet 100 in Asien. Die erste Maschine für Lao Central hat die Baunummer MSN 95026 und soll anfangs diesem Jahr ausgeliefert werden. Lao Central hat insgesamt drei Superjets bestellt und hält Optionen für sechs weitere Maschinen diese Typs. Die Fluggesellschaft aus Laos hat ihre Superjet 100 Verkehrsflugzeuge für 93 Passagiere ausgelegt. Die Airline will mit dem Superjet 100 neben Inlandflügen auch von Laos nach Bangkok, Hanoi, Ho Chi Minh Stadt und Singapur fliegen.