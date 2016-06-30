Erster Linienjet aus China geht in Dienst

ARJ21 erster Linienflug (Foto: China Press)

Chengdu Airlines hat am 28. Juni 2016 ihren ersten und vorerst einzigen COMAC ARJ21 Verkehrsjet in Betrieb genommen.

Bei dem ersten chinesischen Linienflugzeug mit Strahlantrieb ist ziemlich alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Das Flugzeug hätte ursprünglich bereits im Jahre 2007 ausgeliefert werden sollen und wie üblich kurz daraufhin den Liniendienst antreten sollen. Mit einer Verspätung von neun Jahren ist die ARJ21 nun bei Chengdu Airlines am 28. Juni 2016 in Dienst gestellt worden. Der erste kommerzielle Flug fand zwischen dem Chengdu Shuangliu International Airport und dem Shanghai Hongqiao International Airport statt. Chengdu Airlines ist eine COMAC eigene Fluggesellschaft, der chinesische Flugzeugbauer hatte nicht den Mut, das Flugzeug bei einem anderen Kunden in Dienst zu stellen. Bei Chengdu Airlines bietet die ARJ21 Platz für 78 Passagiere.

Das ARJ21 Programm wurde in China bereits 2002 gestartet, die erste Maschine hätte ursprünglich bereits im Jahre 2007 ausgeliefert werden sollen. Nach ersten langen Verzögerungen erfolgte der Erstflug dann am 28. November 2008. COMAC setzte für die Boden- und Flugerprobung sechs Flugzeuge ein, zusammen haben sie bis zur Zulassung im Dezember 2014 bei 2.942 Flügen insgesamt 5.258 Flugstunden absolviert. Die COMAC ARJ21 wird von zwei CF34-10A von GE Aviation angetrieben und ist für bis zu 98 Passagiere zugelassen.

Bei dem ARJ21-700 handelt es sich um das erste in China entwickelte Verkehrsflugzeug in dieser Größenklasse. Die großen Verzögerungen zeigen, dass auch Chinas Industrie nicht zaubern kann und mit der Lösung komplexester Aufgaben, wie sie im Flugzeugbau zu meistern sind, nicht so leicht fertig wird. Die Verzögerung beim ARJ21 lässt darauf schließen, dass auch das neue Single Aisle Verkehrsflugzeug C919 vor großen Herausforderungen steht.