Erster Kunden A330neo abgehoben

Airbus A330neo für TAP Portugal (Foto: Airbus)

Am 15. Mai 2018 hat die erste A330neo Kundenmaschine ihren erfolgreichen Jungfernflug unternommen, das Flugzeug ist für TAP Portugal bestimmt.

Bei dem Airbus A330neo für TAP handelt es sich um die Baunummer MSN1819, das Flugzeug war laut Airbus insgesamt 4 Stunden und 32 Minuten in der Luft. MSN1819 ergänzt die beiden Testflugzeuge, die seit dem 19. Oktober 2017 im Flugtestprogramm stehen. Neben der kompletten Kabineneinrichtung ist das erste Kundenflugzeug auch mit einer leichten Testfluginstrumentierung ausgerüstet. Mit dieser sollen die Kabinensysteme im Flug überprüft werden. Das Flugzeug soll nach dem Ende der Tests noch in diesem Sommer an TAP Portugal übergeben werden.