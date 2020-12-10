Erster JetBlue Airbus A220 gestartet

Airbus A220-300 erste Maschine für JetBlue (Foto: Airbus)

Am 9. Dezember 2020 absolvierte der erste Airbus A220-300 für JetBlue seinen erfolgreichen Jungfernflug, JetBlue hat 70 A220 bestellt.

JetBlue hat sich im Januar 2019 für die Beschaffung von A220 Passagierflugzeugen entschieden und bei Airbus einen Auftrag über sechzig Maschinen dieses Typs platziert, während der Paris Air Show 2019 wurde diese Bestellung um zehn Stück auf insgesamt 70 erhöht. Das erste Flugzeug soll noch in diesem Jahr an JetBlue übergeben werden.