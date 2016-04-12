Erster Jet in St. Helena gelandet

First Jet Landing auf dem St. Helena Airport (Foto: Bruce Salt)

Zum ersten Mal in der Geschichte des neuen Flughafens von St. Helena ist ein Jet auf dem Inselflughafen gelandet.

Wie angekündigt landete am Sonntag, den 10. April 2016, zum ersten Mal ein Jet auf dem neuen Flughafen von St. Helena. Die Insel im Südatlantik konnte bislang nur mit dem Schiff oder dem Hubschrauber erreicht werden. Nach einem Regierungsentscheid wurde während den letzten Jahren ein Flughafen gebaut, dieser soll in Zukunft die Insel besser an die Welt anschliessen und dabei den Tourismus auf der britischen Insel ankurbeln. Der neue Flughafen wurde für rund 250 Millionen Euro auf einem Felsplateau gebaut und befindet sich nun in der Zertifizierungsphase.

In the approach to St. Helena Airport (Foto: St. Helena Airport)

Bei dem ersten Jet, der auf dem Inselflughafen landete, handelt es sich um einen Bombardier Challenger 300, dieser wird bis Freitag auf St. Helena weilen und weitere Abnahmeflüge im Auftrag der Flughafengesellschaft unternehmen.

Runway St. Helena Airport (Foto: St. Helena Airport)

In Zukunft will die südafrikanische Comair nach St. Helena fliegen, Details zu den geplanten Linienflügen wurden noch nicht bekanntgegeben. Aus Grossbritannien haben sich auch schon Reiseanbieter zu möglichen Charterverbindungen nach St. Helena geäussert. Die Pistenlänge von rund 2.000 Metern lässt Langstreckenflüge mit Linienflugzeugen jedoch nicht zu, Verbindungen von und nach Europa können nur mit einer Zwischenlandung angeboten werden.