Erster Hercules Tanker für Frankreich

KC-130J Super Hercules Tanker (Foto: French Air Force)

Lockheed Martin hat den ersten KC-130J Super Hercules Tanker an Frankreich ausgeliefert, das viermotorige Tankflugzeug ist am 19. September in Frankreich eingetroffen.

Frankreich hat anfangs Januar 2016 bei Lockheed Martin vier Super Hercules bestellt, zwei sind als Truppentransporter ausgelegt und zwei dienen als Tankflugzeuge. Bei den ersten beiden französischen Super Hercules handelt es sich um KC-130J-30 Transporter, diese wurden bereits 2017 und 2018 an Frankreich übergeben. Die KC-130J-30 und KC-130J werden bei der Armée de l'Air im 62. Transport Geschwader in Orléans-Bricy betrieben, so auch die beiden Tankflugzeuge. Der zweite Super Hercules Tanker soll im nächsten Jahr ausgeliefert werden.