Erster Dreamliner mit Lufthansa Allegris in Frankfurt gelandet (Foto: Lufthansa)

Lufthansa begrüßt den ersten Dreamliner mit der neuen Allegris-Kabine in Frankfurt: Die Boeing 787-9 mit der neuen Ausstattung in allen Klassen landete am 30. August. 2025 aus Seattle/Washington State kommend am Frankfurter Flughafen.

Das jüngste Mitglied der Lufthansa Flotte wird ab Mitte Oktober zunächst auf Flügen von Frankfurt nach Toronto/Kanada eingesetzt. Allein in diesem Jahr erwartet Lufthansa noch bis zu neun weitere Boeing 787-9 – das entspricht einer Neuauslieferung alle zwei Wochen – an ihrem größten Drehkreuz in Frankfurt.

„Ganz besonders freut mich, dass wir unseren Gästen nun auch das Premiumerlebnis Allegris in Frankfurt anbieten können“, sagt Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines. „Mit der heutigen Ankunft der Boeing 787-9 bekommt nun auch die Modernisierung unserer Langstreckenflotte an unserem größten Drehkreuz einen großen Schub. Damit können wir auch in Frankfurt deutlich mehr leisere und treibstoffeffizientere Flugzeugtypen der neuesten Technologie für unsere Gäste einsetzen.“

Die hochmodernen ‚Dreamliner‘ Langstreckenflugzeuge verbrauchen im Schnitt nur noch rund 2,5 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer Flugstrecke. Das sind rund 25 Prozent weniger als bei ihrem Vorgängermodell. Lufthansa Airlines hat 29 Boeing 787-9 bestellt. Insgesamt erwartet die Fluggesellschaft in den nächsten Jahren 78 moderne Langstreckenflugzeuge mit Allegris an Bord – die größte Flottenmodernisierung ihrer Geschichte.

Die Boeing 787-9 bietet den Reisenden mit Lufthansa Allegris in Frankfurt ein neues, verbessertes Reiseerlebnis. Gäste in der Lufthansa Business Class kommen in den Genuss einer eigenen Suite, die durch brusthohe Wände, einen bis zu 27 Zoll großen Monitor und reichlich Stauraum noch mehr Komfort und Privatsphäre bietet. Jede Suite bietet zudem eine eigene Garderobe und eine persönliche Minibar. Die Business Class Suiten, Premium Economy und Economy Class können bereits gebucht werden. Sobald der Zertifizierungsprozess der Allegris Business Class für die Dreamliner von Boeing abgeschlossen ist, werden auch diese Sitze buchbar sein.

Lufthansa Allegris wird bereits seit Sommer 2024 auf Langstreckenflügen ab München eingesetzt. Mehr als eine halbe Million Fluggäste kamen seitdem in allen Klassen in den Genuss dieses Reiseerlebnisses – und deutlich über 90 Prozent waren davon begeistert.

