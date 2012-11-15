Erster Dreamliner für Norwegian

Die Fluggesellschaft Norwegian Airlines wird voraussichtlich im April 2013 ihre erste Boeing 787 erhalten und damit in den hart umkämpften Langstreckenmarkt einsteigen. Die Norweger wollen den Dreamliner auf den Strecken von Oslo und Stockholm nach New Yo

Die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle wird voraussichtlich im April 2013 ihre erste Boeing 787 erhalten und damit in den hart umkämpften Langstreckenmarkt einsteigen. Die Norweger wollen den Dreamliner auf den Strecken von Oslo und Stockholm nach New York und Bangkok einsetzen.

Geschäftsreisende und Urlauber können die Langstreckenflüge vom Flughafen Oslo und Stockholm zum Flughafen New York JFK sowie die Verbindungen von Oslo nach Bangkok mit Start ab dem 31. Mai 2013 bereits jetzt buchen. Die Flüge von Stockholm nach Bangkok werden laut Image Tours ab dem 24. Juni 2013 angeboten. Die Strecke von Oslo und Stockholm nach New York wird durch Norwegian vorerst zweimal wöchentlich beflogen.

Die Verbindung von Oslo zum Flughafen Bangkok Suvarnabhumi wird dreimal in der Woche bedient. Ab dem 25. Juni 2013 werden alle vier Routen dreimal wöchentlich angeboten. Insgesamt hat Norwegian Air Shuttle acht Boeing 787 bestellt. Der zweite und dritte Dreamliner kommt im Mai 2013 zur Auslieferung.

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