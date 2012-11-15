Erster Dreamliner für Norwegian
Die Fluggesellschaft Norwegian Airlines wird voraussichtlich im April 2013 ihre erste Boeing 787 erhalten und damit in den hart umkämpften Langstreckenmarkt einsteigen. Die Norweger wollen den Dreamliner auf den Strecken von Oslo und Stockholm nach New Yo
Die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle wird voraussichtlich im April 2013 ihre erste Boeing 787 erhalten und damit in den hart umkämpften Langstreckenmarkt einsteigen. Die Norweger wollen den Dreamliner auf den Strecken von Oslo und Stockholm nach New York und Bangkok einsetzen.
FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Singapore kauft weitere A380, Gulfstream G650 zugelassen, Emirates baut A380 Flotte aus, Rafale mit AESA Radar ausgeliefert, F-15 absolvierte vor 40 Jahren den Erstflug.