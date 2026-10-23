Erster Dreamliner für Air Astana im Flugtestprogramm

Air Astana first Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Auf dem Boeing-Gelände in Charleston, South Carolina durchläuft derzeit der erste der drei Boeing 787-9 Dreamliner, die Air Astana 2027 in Dienst stellen wird, Flugtests.

Dabei hat die Maschine mit der Registrierung EI-KZA zu Monatsbeginn ihren ersten Testflug erfolgreich absolviert. Nach Abschluss des Zertifizierungsprozesses erfolgt die Auslieferung an die kasachische Fluggesellschaft.

Der erste Boeing 787-9 Dreamliner bedeutet für Air Astana einen wichtigen Meilenstein bei der Modernisierung der Flotte. Die neuen Langstreckenflugzeuge werden bei der Airline die Boeing 767-300ER schrittweise ersetzen und ermöglichen dabei eine höhere betriebliche Effizienz. Zudem bieten sie den Passagieren höchsten Komfort und ermöglichen den weiteren Ausbau des internationalen Streckennetzwerks.

Air Astana Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Air Astana)

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 64 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 15-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).