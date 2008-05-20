Erster Boeing 777 Frachter verlässt Malerei

Gestern konnte der erste Boeing 777F Frachter aus dem Bemalungs- und Lackierhangar in Everett gerollt werden.

Erstkunde für den zweimotorigen Grossfrachter ist Air France, die den effizienten Flieger noch im vierten Quartal dieses Jahres übernehmen kann. Das Frachtflugzeug basiert auf der bewährten Verkehrsmaschine Boeing 777LR (LR steht für Longer Range, also längere Reichweite). Morgen, dem 21 Mai 2008, wird Boeing ihr neustes Produkt der Belegschaft im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit vorstellen.