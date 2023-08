Erster Boeing 767-300 BCF startet Zertifizierungsflüge

Der erste Boeing 767-300 Boeing Converted Freighter traf von Singapore her kommend am 10. April bei Boeing ein, um die Zertifizierungsflüge aufzunehmen.

Der erste Frachter 767-300 BCF wurde bei SASCO in Singapur für All Nippon Airways Cargo umgebaut. Der Frachter überwand die Strecke von Singapur nach Seattle in 14 Stunden und 51 Minuten. Das umgebaute Frachtflugzeug hat eine Nutzlast von leicht mehr als 50 Tonnen und wird voraussichtlich im Juni die Zulassung erhalten und an den Erstkunden ANA ausgeliefert.