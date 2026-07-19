Erster Airbus A350-1000 von Lufthansa in der Sonderlackierung

Lufthansa Airbus A350-1000 in Sonderlackierung (Foto: Lufthansa)

Der erste Lufthansa Airbus A350-1000, das siebte Flugzeug mit blauer Jubiläumslackierung, soll im Herbst nach München überführt werden.

In wenigen Wochen bekommt die besondere Jubiläumsflotte der Lufthansa erneut Zuwachs: Die allererste A350-1000, die Lufthansa Airlines von Airbus übernehmen wird, wurde im Werk in Toulouse mit blauer Farbe, weißem XXL-Kranich und den Schriftzügen „1926 | 2026“ und „100“ lackiert: mit insgesamt 432 Litern blauer und 246 Litern weißer Farbe.

Der Airbus A350-1000 soll im Herbst von Toulouse nach München überführt werden. Bis dahin stehen noch einige Testflüge, weitere Arbeiten im Inneren des Flugzeugs und die finale Abnahme an. Die A350-1000 wird die Kennung D-AIFA und den Taufnamen „Deutschland“ tragen. Eine offizielle Taufzeremonie soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Das Besondere am ersten A350-1000: Es wird das 700. Flugzeug sein, das Airbus an die Lufthansa Group ausliefert.

Lufthansa Airbus A350-1000 in Sonderlackierung (Foto: Lufthansa)

Der Airbus A350-1000 ist mit einer Länge von 73,80 Metern exakt sieben Meter länger als der kleine Bruder, der Airbus A350-900. Insgesamt haben 300 Passagiere in den vier Reiseklassen First Class, Business Class, Premium Economy und Economy Class in dem Langstreckenflugzeug Platz. 15 Flugzeuge dieses Typs sind bestellt und werden bis 2030 ausgeliefert.

Lufthansa Airbus A350-1000 in Sonderlackierung (Foto: Lufthansa)

Die neue A350-1000 ist das siebte Flugzeug der Lufthansa-Flotte in Sonderlackierung zum 100-jährigen Gründungsjubiläum. Bereits im Flugdienst auf der Langstrecke sind ein Airbus A350-900, ein Airbus A380, eine Boeing 787-9 und eine Boeing 747-8 sowie zwei Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A320neo in diesem besonderen Design. Die Sonderlackierung sorgt bei Passagieren und Planespottern weltweit für große Aufmerksamkeit und Begeisterung.

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