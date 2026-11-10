Erster Airbus A350-1000 für Lufthansa

Erster Lufthansa Airbus A350-1000 Deutschland (Foto: Lufthansa)

Lufthansa übernimmt ihren erste Airbus A350-1000, zugleich ist es das siebenhundertste Airbus Flugzeug für die Kranich Airline.

Lufthansa hat ihr erstes Flugzeug vom Typ Airbus A350-1000 übernommen. Dies ist ein historischer Meilenstein, denn es handelt sich zugleich um das 700. Airbus-Flugzeug, das an die Lufthansa Group ausgeliefert wurde. Der Großraumjet trägt eine Sonderlackierung anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Lufthansa“.

Die A350-1000 ist mit der neuesten Lufthansa-Kabinengeneration „Allegris“ ausgestattet und bietet 300 Sitzplätze, verteilt auf die First, Business, Premium Economy und Economy Class. Das Flugzeug wird auf Langstrecken ab dem Drehkreuz München zu Zielen wie Tokio, Shanghai und Singapur eingesetzt.

Erster Airbus A350-1000 für Lufthansa (Foto: Airbus)

Als einer der weltweit größten Airbus-Betreiber setzt die Lufthansa Group das gesamte Spektrum der Airbus-Flugzeugfamilien ein, darunter die A220, die A320-Familie, A330, A340, die A350-Familie sowie die A380. Zudem fungierte die Fluggesellschaft bei der A321, der A320neo und der A340-200 jeweils als Erstbetreiber.

Erster Lufthansa Airbus A350-1000 Deutschland (Foto: Lufthansa)

Die A350 gilt als das modernste Großraumflugzeug der Welt. Sie ist für Nonstop-Flüge von bis zu 9.700 Seemeilen (18.000 Kilometer) ausgelegt und setzt neue Maßstäbe im Interkontinentalverkehr. Dank modernster Technologien und einer hochentwickelten Aerodynamik bietet das Flugzeug ein unübertroffenes Niveau an Effizienz und Komfort. Die Rolls-Royce-Triebwerke der neuesten Generation sowie der Einsatz von Leichtbaumaterialien sorgen für eine Verbesserung von 25 Prozent bei Treibstoffverbrauch, Betriebskosten und CO₂-Emissionen im Vergleich zu Flugzeugmodellen der vorherigen Generation.

Bis Ende Oktober 2026 verzeichnete die A350-Familie insgesamt 1.628 Bestellungen von 70 Kunden weltweit.