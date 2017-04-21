Erster Airbus A321neo ausgeliefert

Virgin America Airbus A321neo (Foto: Airbus)

Am 20. April 2017 konnte der erste Airbus A321neo ausgeliefert werden, das Flugzeug ging an Virgin America.

Virgin America konnte den ersten A321neo in Hamburg Finkenwerder übernehmen, das Flugzeug ist mit dem LEAP-1A von CFM International ausgerüstet. MSN7589 ist in den Vereinigten Staaten auf die Kennung N921VA zugelassen. Virgin America hat neben zehn A321neo auch dreissig A320neo in den Bestellbüchern von Airbus.

Virgin America ist im April 2016 von Alaska Airlines übernommen worden und wird in naher Zukunft auch unter diesem Brand fliegen. Wir gehen davon aus, dass die Airbus Jets trotzdem übernommen werden, für die Alaska Airlines Group macht es durchaus Sinn, sowohl Flugzeuge von Boeing als auch von Airbus zu betrieben.

Die Fluggesellschaft aus Kalifornien betreibt momentan 63 Maschinen aus der A320 Familie.