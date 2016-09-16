Erster A350 für China Airlines abgehoben

China Airlines erster Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Am 15. September 2016 hat Airbus den Jungfernflug des ersten A350-900 für China Airlines bekanntgegeben.

Der Flag Carrier Taiwans hat laut Airbus insgesamt vierzehn A350 XWB bestellt. Am 15. September absolvierte der erste A350-900 für China Airlines in Toulouse seinen erfolgreichen Jungfernflug. Nach diesem Meilenstein folgen nun weitere Boden- und Flugtests, bevor die Maschine übergeben werden kann. Airbus will die Maschine in den nächsten Wochen an China Airlines ausliefern.