Erster A350 für Cathay Pacific abgehoben

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Am 24. März 2016 absolvierte der erste Airbus A350-900 von Cathay Pacific seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Der zweimotorige Grossraumjet absolvierte am Freitag vom Werksflugplatz Toulouse-Blagnac seinen erfolgreichen Erstflug. Nach dem erfolgten Jungfernflug geht der A350-900 für Cathay Pacific laut Airbus nun in die Endphase der Produktion, hier wird nun die Kabineneinrichtung komplettiert, danach münden weitere Boden- und Flugtests in den Abgabeprozess des ersten A350-900 für Cathay Pacific. Die Maschine soll noch im zweiten Quartal 2016 an den Flag Carrier Hongkongs übergeben werden.

Cathay Pacific hat bei Airbus 22 A350-900 und 26 der größeren A350-1000 bestellt. Die modernsten Airbus Jets sollen auf Lang- und Mittelstreckenflügen eingesetzt werden.