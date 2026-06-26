Erste Sommerflüge 2027 ab Bremen buchbar

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Jetzt schon wissen, wo es nächstes Jahr hingeht: Die ersten Flüge mit Ryanair ab dem Flughafen Bremen für den Sommer 2027 sind buchbar.

Die irische Fluggesellschaft hat die beliebten Verbindungen ab Bremen nach Palma de Mallorca und London Stansted freigeschaltet. Bis zu zweimal täglich können Reisende aus dem Nordwesten in die britische Hauptstadt fliegen. Auch die mallorquinische Inselhauptstadt wird bis zu zweimal am Tag angesteuert.

Weitere Flugverbindungen der irischen Airline für den Sommer-Flugplan 2027 werden folgen.

Über den Flughafen Bremen

Der Flughafen Bremen ist wirtschaftlicher und touristischer Faktor für die Hansestadt sowie die gesamte Region mit einem Einzugsgebiet von 13 Millionen Menschen. Mit zahlreichen täglichen Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt, München, Istanbul, Amsterdam, Zürich und Wien sind mehr als 500 weltweite Anbindungen mit nur einem Umstieg ab Bremen erreichbar. Hinzu kommen viele Ziele in Europa und Nordafrika. Zusammen mit innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtungen bildet der Flughafen Bremen den wichtigsten kombinierten Luft- und Raumfahrtstandort in Europa. Für den Bremen Airport gilt nicht nur eine Nachtflugbeschränkung, auch Lärm- und Umweltschutz spielen eine zentrale Rolle. 1909 eröffnet, war der Flughafen Bremen Deutschlands erster mit einer befestigten Start- und Landebahn.