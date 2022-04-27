Erste Reisewelle am Flughafen Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster Osnabrück konnte über die Osterferien 60.000 Passagiere abfertigen und erreichte damit das Vorkrisenniveau.

Die erste große Reisewelle des Jahres hat der Flughafen Münster Osnabrück (FMO) positiv bewerkstelligt. Während der Osterferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erreichte der FMO bereits wieder das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 mit insgesamt 60.000 Fluggästen.

Besonders begehrt waren während der Osterferien Flüge nach Mallorca. Nach Mallorca gibt es im aktuellen Flugplan sogar das höchste Sitzplatzangebot der vergangenen zehn Jahre. Ebenfalls beliebt waren die Reiseziele Antalya an der türkischen Riviera sowie die Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote und Teneriffa.

Für das gesamte Jahr 2022 erwartet der Flughafen Münster/Osnabrück aufgrund der angemeldeten und buchbaren Flüge deutlich mehr als 700.000 Fluggäste. Damit würde sich die Passagierzahl gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. Das prognostizierte Wachstum resultiert aus einem besonders starken touristischen Programm mit den Schwerpunkten Mallorca, griechische Inseln und Türkei. Auch die wichtigen Lufthansa-Verbindungen nach Frankfurt und München werden aufgrund der Nachfrage von 25. April 2022 Geschäftsreisenden schneller aufgestockt als ursprünglich erwartet.

„Die Osterferien haben eindrucksvoll gezeigt, dass das Reisebedürfnis der Menschen ungebrochen ist“, sagte FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz. „Unser starker Sommerflugplan ist die Grundlage für ausgesprochen positive Aussichten in diesem Jahr“, so Schwarz weiter.