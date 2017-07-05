Erste Germania Flüge ab Zürich für Sommer 2018 buchbar

Für die Sommersaison 2018 können ab sofort erste Nonstop-Flüge ab Zürich zu verschiedenen Destinationen in Ägypten, Griechenland und Spanien gebucht werden.

Die Schweizer Fluggesellschaft Germania hat soeben erste Flüge des Sommerflugplans 2018 zur Buchung freigeschaltet. Mit insgesamt vier wöchentlichen Flügen liegt ein Fokus auf verschiedenen Destinationen in Ägypten: Hurghada wird zweimal pro Woche angeflogen (mittwochs und sonntags), Marsa Alam und Sharm El-Sheikh je ein-mal (donnerstags bzw. montags). Die drei Feriendestinationen am Roten Meer sind vor allem bei Wassersportlern sehr beliebt, denn Ägypten bietet perfekte Voraussetzungen für die unterschiedlichsten Aktivitäten. Taucher wissen seit jeher die Artenvielfalt des Roten Meeres zu schätzen. An den zahlreichen Tauchspots kann nicht nur eine bunte Fisch- und Korallenwelt bestaunt werden, sondern auch Schildkröten, Rochen, Haie, Delfine oder versunkene Schiffe. Durch die ideale Thermik herrschen entlang der Küste auch perfekte Bedingungen für Wind- und Kitesurfer. Aufgrund der teilweise grosszügigen Flachwasserbereiche eignet sich diese Region sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Surfer. In Ägypten kommen aber auch Schnorchler, Segler, Hochseeangler und alle andern Sonnenhungrigen auf ihre Kosten.

Zu den beliebtesten Sommerferien-Destinationen der Schweizerinnen und Schweizer gehören derzeit die spanischen und griechischen Inseln. Ab Frühjahr 2018 fliegt Germania darum wieder täglich von Zürich nach Mallorca sowie dreimal pro Woche nach Kos (dienstags, donnerstags, samstags) und zweimal nach Kreta (montags, freitags). Ob für Familien oder Paare, Aktive oder Entspannungssuchende, Budgetbewusste oder Luxusliebende – auf diesen Ferieninseln kommen einfach alle auf ihre Kosten. «Mit den aktuell buchbaren Destinationen bieten wir eine ideale Grundlage für ein spannendes Sommerflugprogramm. Das Germania-Netzwerk wird laufend ausgebaut und weitere Destinationen werden in den kommen-den Wochen bekannt gegeben», sagt Tobias Somandin, CEO der Germania Flug AG.

Komplettiert wird das vorläufige Sommerprogramm durch die Balkan-Flüge im Auftrag von Air Prishtina. Auf dem Programm stehen Flüge ab Zürich und Genf nach Pristina (Kosovo) sowie ab Zürich nach Skopje und Ohrid (Mazedonien).

Sämtliche Flüge für den Sommer 2018 sind ab sofort online auf www.flygermania.com, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar. One Way-Tickets sind bereits ab 79 CHF erhältlich. Auf allen Germania-Flügen können Passagiere mindestens 20 kg Gepäck kostenlos einchecken. Zudem sind je nach Flugdauer Snacks oder eine warme Mahlzeit, Softdrinks, Zeitungen und Zeitschriften sowie alle Taxen und Gebühren stets im Flugpreis inbegriffen.