Erste GAMECO Boeing 737-800BCF fertig

GAMECO Boeing 737-800BCF (Foto: GAMECO)

Der chinesische Umbauspezialist GAMECO hat am 9. November 2020 die Fertigstellung des ersten Boeing 737-800BCF Umbaufrachters bekanntgegeben.

GAMECO hat ihr Boeing 737-800 Frachter-Umbauprogramm im Juni 2020 gestartet und hat den ersten Umbaufrachter bereits am 15. Oktober 2020 fertiggestellt. GAMECO arbeitet bei dem Boeing Converted Freighter Programm eng mit dem US-amerikanischen Flugzeugbauer zusammen und sieht einen grossen Markt für umgebaute Boeing 737-800 Passagierflugzeuge zu Vollfrachtern.

Die Boeing 737-800BCF wurden im Jahr 2016 lanciert, inzwischen wurden weltweit bereits 40 Boeing 737-800 zu Frachtern umgebaut, 10 Kunden setzen die Boeing 737-800BCF ein.