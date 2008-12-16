Erste Direktflüge von China nach Taiwan

Gestern fand der erste echte Direktflug über die Taiwanstrasse statt.

Seit 2003 wurden unregelmässig Flüge zwischen China und Taiwan durchgeführt und seit Juli waren am Wochenende Flüge gestattet. Doch erst seit gestern kann die Insel im Direktflug und ohne Umweg über den Luftraum Hongkong oder Macau angeflogen werden. Damit können auf der Strecke Peking Taipeh ein Stunde und 20 Minuten Reisezeit gespart werden.

Fluggesellschaften wie Air China oder China Southern werden täglich aus 16 Städten auf dem Festland 54 Flüge auf die Insel anbieten. Wegen der Wirtschaftskrise hält sich die Nachfrage nach den Flügen bisher aber in Grenzen. Auch erste Postverbindungen über die Meerenge wurden aufgenommen.

