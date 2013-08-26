Erste Boeing 787-9 ist fertiggestellt

Am Samstag, den 24. August 2013, konnte Boeing den ersten komplett fertiggestellten Boeing 787-9 Dreamliner aus dem Hangar rollen, schon bald wird damit das Flugtestprogramm begonnen.

Mit der Fertigstellung der Boeing 787-9 tritt der US-amerikanische Flugzeugbauer in eine weitere Phase im Dreamliner Programm. Die Boeing 787-9 wird nun auf der Flight Line für den Jungfernflug vorbereitet, der in den nächsten zwei Wochen erwartet wird. Boeing wird das Zulassungsprogramm mit drei Maschinen absolvieren, die nächsten beiden Maschinen befinden sich bereits in der Endfertigung. Die Boeing 787-9 ist gegenüber der Basisversion um sechs Meter gestreckt worden und bietet dadurch bis zu 40 zusätzliche Sitzplätze, die leicht vergrösserte Variante kann maximal 290 Fluggäste mitnehmen. Die Reichweite konnte durch die grösseren Tanks um gut 550 Kilometer auf maximal 15.750 Kilometer vergrössert werden. Air New Zealand erwartet ihren ersten von zehn gekauften Boeing 787-9 im Sommer 2014. Für die leicht längere Variante liegen bei Boeing momentan 366 Bestellungen von 24 Kunden vor. Für alle drei Versionen konnte Boeing inzwischen 930 Bestellungen von 58 Kunden entgegennehmen. Bislang wurden an vierzehn Kunden 74 Boeing 787-8 Dreamliner ausgeliefert.