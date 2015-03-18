Erste Boeing 787-9 aus Charleston ausgeliefert

First Boeing 787-9 Charleston

Boeing hat die Auslieferung der ersten im Werk North Charleston gefertigten Boeing 787-9 bekanntgegeben.

Bei der ersten Boeing 787-9 aus Charleston handelt es sich zusätzlich um den 250sten Dreamliner. Das Jubiläumsflugzeug wurde an United Airlines ausgeliefert, es ist dabei der vierte gestreckte Dreamliner für United.

Die Boeing 787-9 ist gegenüber der Basisversion um sechs Meter gestreckt worden und kann dadurch mit bis zu 40 zusätzlichen Passagiersitzen ausgerüstet werden, die leicht grösser Variante kann maximal 290 Fluggäste transportieren. Die Reichweite konnte durch die größeren Tanks um gut 800 Kilometer auf maximal 15.750 Kilometer vergrößert werden. Für die Boeing 787-9 liegen bei Boeing mehr als 400 Bestellungen von 26 Kunden vor.