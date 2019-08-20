Erste Boeing 787-10 für Vietnam

Vietnam Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Vietnam Airlines konnte am 15. August 2019 in Charleston ihre erste Boeing 787-10 übernehmen, die Airline hat acht Dreamliner der längsten Variante bestellt.

Die Boeing 787-10 von Vietnam Airlines ist für 367 Passagiere ausgelegt, 24 Fluggäste finden in der Business Klasse Platz und 343 in der Economy Klasse. Ihre erste Boeing 787-10 hat Vietnam Airlines über die Finanzgesellschaft Air Lease Corporation finanziert. Mit einer nonstop Reichweite von 6.430 Nautischen Meilen (11.910 km) kann die Boeing 787-10 mehr als 95 Prozent der weltweiten Langstreckenflüge für zweistrahlige Jets mit ETOPS Zulassung befliegen.