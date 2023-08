Erste Boeing 787 für United ist endmontiert

Am Mittwochabend, den 12. Oktober 2011, konnte die erste endmontierte Boeing 787 für United Airlines aus den Fabrikhallen von Boeing gerollt werden.

United Airlines wird die erste Fluggesellschaft in den USA sein, welche den Dreamliner 2012 in Dienst stellen wird. In der Endfertigung bei Boeing durchlaufen die Dreamliner vier Arbeitsstationen, nachdem die Maschinen endmontiert sind, werden noch die Triebwerke angebaut, die Kabineneinrichtung eingebaut und die Lackierung aufgespritzt. United Airlines hat zusammen mit Continental Airlines fünfzig Boeing 787 bestellt, die Maschinen werden für 219 Passagiere ausgelegt sein. 36 Fluggäste werden in der Business-First, 63 in der Economy Plus und 120 in der Economy Klasse Platz finden.